Liguria, 238 positivi e 12 decessi, vaccinati all'80%

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Sono 238 i positivi in Liguria a fronte di 3.794 tamponi molecolari (ne sono stati processati 825.622 da inizio pandemia) e 1.734 test antigenici processati in Liguria. In numero maggiore di positivi viene registrato nell'As3 genovese (86) seguita dall'Asl1 imperiese (73). Il tasso minore di positivi si registra nel Tigullio (10).

Secondo il bollettino diffuso da Regione Liguria e redatto in base ai dati flusso tra Alisa e il Ministero della Salute, sono in lieve calo (-2) gli ospedalizzati, che sono 694. 64 pazienti sono in Intensiva. Dodici i deceduti di età compresa tra i 58 e i 95 anni. Il totale dei decessi quindi sale a 3.371 da inizio pandemia.

Cala di 179 unità il numero delle persone in isolamento domiciliare mentre aumenta sensibilmente il dato delle persone guarite che sono 274 in più (61.323 da inizio pandemia). 5.356 sono i soggetti in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, a fronte di 79.240 dosi consegnate ne sono state effettuate 63.247 pari all'80% del totale. Le dosi programmate per oggi sono 2.834. (ANSA).