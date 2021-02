Inviato al Cts il protocollo Rai per Sanremo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - E' stato inviato al Comitato tecnico scientifico - si apprende da fonti di Viale Mazzini - il protocollo messo a punto dalla Rai per lo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo, previsto dal 2 al 6 marzo.

Il documento, che concentra lo show nelle cinque serate all'Ariston, cancella la presenza del pubblico in platea, gli eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival. Il responso del Cts è atteso nel giro di qualche giorno. (ANSA).