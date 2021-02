Hezbollah: Consiglio Liguria, è 'organizzazione terrorista'

L'Italia dichiari ufficialmente Hezbollah come "organizzazione terroristica nella sua interezza seguendo quanto già fatto in ambito europeo da Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna ed Austria". Lo chiede il Consiglio regionale della Liguria approvando un ordine del giorno presentato dal gruppo Cambiamo! e approvato con 18 voti a favore (l'intero centrodestra) e 11 astenuti (l'intero centrosinistra e il M5S). Il documento impegna la Giunta Toti ad "attivarsi nelle sedi opportune e presso il Parlamento ed il Governo italiano per fare in modo che anche lo Stato Italiano riconosca Hezbollah come "organizzazione terroristica". "Il Partito di Dio 'Hezbollah' è un gruppo islamista sciita transnazionale fondato nel 1982. - ricorda il capogruppo Angelo Vaccarezza (Cambiamo!) - L'ideologia cui si ispira è quella dello jihadismo islamista, di matrice khomeinista da diffondere in Medio Oriente e globalmente".

"Ho ricevuto la telefonata dell'amico ambasciatore di Israele Dror Eydar, che ci ha ringraziato per la mozione, prima in Italia, del Consiglio regionale della Liguria che dichiara Hezbollah un'organizzazione terroristica". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera. "Ho colto l'occasione per ribadire a Israele la nostra vicinanza e amicizia e per scambiare alcune considerazioni sulla pandemia Covid, facendo i complimenti al Governo israeliano tra i più efficaci nel contrasto alla pandemia - ha concluso -, con una campagna vaccinale che ha già raggiunto oltre la metà della popolazione".