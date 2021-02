Destro, daremo tutto per la salvezza

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Dal Genoa al Genoa. Per Mattia Destro quella attuale è la stagione del rilancio e le nove reti già segnate lo dimostrano ampiamente. Proprio in rossoblù Destro esordì in serie A segnando il suo primo gol da professionista nel 2010 ad appena 19 anni. "Già debuttare in Serie A così giovane era un sogno che si realizzava. Poi riuscire a far gol dopo pochi minuti non ci credevo neanche io, fu un'emozione pazzesca"ha raccontato ai microfoni di Genoa Channel l'attaccante ascolano.

"Obiettivi? I miei obiettivi personali penso vadano di pari passo con quelli di squadra. Per raggiungere un obiettivo importante come la salvezza è fondamentale fornire prestazioni sia individuali che collettive la domenica importanti e soprattutto cercare di ottenere più punti possibili".

Destro ha trovato continuità in area di rigore soprattutto con l'arrivo di Ballardini, nelle sette gare con il nuovo tecnico ha segnato infatti 6 gol. "Ballardini ci ha dato compattezza e voglia di sacrificio - ha spiegato. Il pregio più grande di questo gruppo è la consapevolezza di raggiungere un obiettivo fondamentale per questa piazza e per noi stessi. Ce la metteremo tutta". (ANSA).