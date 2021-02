A Genova nascono i primi asili "musicali" pubblici

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Parte da Genova un progetto pilota per la creazione di asili e scuole d'infanzia "musicali". Il Comune del capoluogo ligure è tra le prime città italiane a inserire nell'offerta formativa pubblica questo tipo di sperimentazione, proposta a dicembre con una mozione del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale e concretizzata in breve tempo su due scuole comunali: la Borgo Pila, in centro città, e la Villa Dufour, nel ponente.

"Un progetto sperimentale sicuramente di grande interesse per i nostri piccoli alunni e che spero possa essere esteso anche ad altre scuole - spiega l'assessore alle Politiche dell'Istruzione Barbara Grosso - attraverso la musica è possibile intervenire nei diversi ambiti di formazione del bambino, per questo è uno straordinario strumento educativo a disposizione degli insegnanti".

Partendo dalle indicazioni di Maria Montessori, secondo la quale la musica aiuta e potenzia la capacità di concentrazione, queste due scuole, oltre alle consuete attività, organizzeranno laboratori tematici per esplorare suoni e ritmi del territorio, suoni della natura, la voce e il canto, il movimento. Si lavorerà anche alla costruzione di strumenti e non mancheranno incontri con le realtà musicali cittadine e professionisti del settore. Alcuni bambini, grazie alla disponibilità del Teatro Carlo Felice e accompagnati dalle loro insegnati, nei giorni scorsi hanno vissuto l'esperienza di dirigere l'orchestra del teatro durante le prove. (ANSA).