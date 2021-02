Sampdoria: sfuma la cessione di La Gumina

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Antonio La Gumina resta alla Sampdoria: non ci sono state novità nell'ultimo giorno del mercato blucerchiato, con l'attaccante che per diverse ore della giornata è sembrato vicino al trasferimento alla Salernitana, via Lazio.

Una trattativa che non si è conclusa per diversi motivi tra cui il fatto che la Sampdoria avrebbe dovuto pagare il riscatto del cartellino del giocatore dall'Empoli per sei milioni. La Gumina rimane dunque a Genova anche se gli spazi saranno molto limitati considerato che qualche settimana fa era arrivato dal Brescia l'attaccante Ernesto Torregrossa. (ANSA).