Genoa: Scamacca rimane in rossoblù, 'felicissimo'

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Gianluca Scamacca non lascerà il Genoa in questa sessione di mercato. L'attaccante, arrivato in prestito dal Sassuolo in estate e al centro di innumerevoli rumor tra cui il possibile passaggio alla Juventus e al Parma, alla fine rimarrà in rossoblù. Il Sassuolo, proprietario del cartellino, non ha trovato infatti l'accordo per la cessione e così ha deciso di lasciare il giocatore agli ordini di Davide Ballardini.

La notizia è stata apprezzata dallo stesso giocatore che ha commentato su Instagram la sua permanenza al Genoa: "Grinta, cuore, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono felicissimo di poter continuare con la mia squadra verso gli obiettivi!" ha scritto l'attaccante pubblicando sul social una foto mentre festeggia con i compagni un gol segnato. (ANSA).