Covid: 7 morti e più ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Cresce il numero degli ospedalizzati per covid in Liguria. Sono 696, di cui 65 in terapia intensiva: sono 19 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Ci sono anche 7 morti per un totale da inizio della pandemia di 3359. Ma tre degli ultimi 7 decessi registrati sono avvenuti negli ultimi due mesi dell'anno scorso. I vaccini consegnati sono 77540, quelli somministrati sono 60828, 78%: 16963 hanno chiuso il ciclo vaccinale.

I nuovi casi sono 149, i tamponi 2124 (1381 molecolari e 743 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 7,1%. Il numero totle dei positivi è 5409, 112 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono stati registrati 10 nell'Imperiese, 47 nel Savonese, 62 nella Asl3 di Genova, 7 nel Tigullio e 23 nello Spezzino.

In isolamento domiciliare ci sono 3870 persone, 11 in più rispetto a ieri, i guariti sono 254 e in sorveglianza attiva ci sono 5092 persone (ANSA).