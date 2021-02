Completamente ubriaco contromano a Genova, bloccato

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Un uomo completamente ubriaco alla guida di una Bmw X1 ieri pomeriggio ha percorso contromano corso Europa a Genova ed è stato bloccato dalla polizia locale, scattata subito all'inseguimento per evitare incidenti.

Sottoposto a prova dell'etilometro, è risultato avere 3,22 grammi per litro di alcol nel sangue: una quantità altissima, nella fascia che prevede i provvedimenti più pesanti del Codice della strada (fino a 6 mila euro di ammenda e arresto da 6 mesi a 1 anno) con sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca del veicolo con la sentenza di condanna. Gli operatori della Polizia locale hanno sequestrato la patente e sequestrato il mezzo dell'uomo, italiano, comminando anche tutte le sanzioni per le infrazioni commesse. (ANSA).