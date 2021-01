Serie A: Spezia-Udinese 0-1

Spezia-Udinese 0-1 (0-0) in un match della 20/a giornata del campionato di Serie A. Decide De Paul su rigore al 52'. Lo Spezia viene punito da un rigore nella delicata sfida salvezza con l'Udinese. I liguri non riescono a reagire come si aspetta l'allenatore e non riescono neppure a sfruttare la superiorità numerica per una parte del secondo tempo. I friulani si aggiudicano con merito la gara mostrando ancora una volta una grande solidità difensiva. Lo Spezia resta ancora in zona salvezza ma vede avvicinarsi le rivale alle spalle.