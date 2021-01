Liguria registra altri 11 morti

La Liguria registra oggi 307 nuovi positivi al covid su 2.909 tamponi molecolari effettuati e 3.229 tamponi antigenici. La maggior pòarte sono a Genova (119), gli altri a Imperia (99), Savona (35), Tigullio (10), e La Spezia (54). Negli ospedali oggi ci sono 27 pazienti in più di ieri, per un totale di 677, di cui 65 in terapia intensiva. La Liguria registra anche altre 11 persone morte, la più giovane è un uomo di 67 anni.

Sul fronte vaccini, la Liguria registra 58.312 somministrazioni su 77.540 dosi consegnate pari al 75% del totale indica una nota. Sono 16.308 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.