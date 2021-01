Cacciatore soccorso nei boschi

L'infortunio non era grave, una forte distorsione a una caviglia, ma il trasporto del ferito, un cacciatore di 77 anni impegnato in una battuta con alcuni amici, è stato complicato. Lo hanno portato a termini i vigili del fuoco di Busalla che hanno raggiunto l'uomo in un bosco sui monti di Sant'Onlcese, in località Ronco, e dopo averlo sistemato su una barella lo hanno portato di peso per oltre 400 metri lungo un impervio sentiero nel bosco fino alla strada, dove l'attendeva l'ambulanza.