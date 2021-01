Sampdoria al lavoro per esterno danese Klitten

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - La Sampdoria al lavoro per piazzare l'ultimo colpo prima della chiusura del mercato invernale prevista per lunedì. Nuovi contatti per l'esterno sinistro difensivo danese Lukas Klitten: 20 anni, in scadenza di contratto con l'Aalborg. In un'intervista al sito Bt.dk infatti il direttore sportivo del club scandinavo ha annunciato l'addio del ragazzo in questa sessione del mercato: "Stiamo lavorando alla sua cessione perché, nonostante molti incontri, non siamo riusciti a raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto". E la Sampdoria è al lavoro per limare gli ultimi dettagli. (ANSA).