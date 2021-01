Liguria,255 nuovi positivi, somministrato 74% vaccini

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Sono 255 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 4.145 tamponi molecolari e 2.781 test antigenici processati. Lo si evince dai dati diffusi dalla Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. A oggi in ospedale ci sono 650 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, In terapia intensiva restano 62 pazienti. I paziento guariti sono 216 (60.556 il totale da inizio pandemia). I decessi segnalati sono 16, quattro dei quali si sono verificati nel dicembre 2020.

Il più giovane aveva 69 anni, il più anziano 97. In sorveglianza attiva restano 5.052 persone mentre in isolamento ci sono 95 persone.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, Regione Liguria rende noto che a fronte di 77,540 dosi consegnate ne sono state somministrate 57.638 pari al 74% del totale. (ANSA).