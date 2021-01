Liguria 'gialla' riapre musei e mostre

Tornano a girare nelle loro toppe le chiavi delle porte blindate che dall'ottobre 2020 hanno custodito i capolavori di Michelangelo, della straordinaria mostra performativa ideata da Davide Livermore Edipo. Io contagio, quella dedicata a Emiliano Mancuso al Ducale, o la Wolfsoniana di Nervi, il Museo di palazzo Reale e la Galleria di Palazzo Spinola. Come ci si sveglia dal letargo, così fanno Genova e la Liguria tornate in zona gialla che restituiscono a un pubblico fedele (decine di migliaia le connessioni per i musei online e per le visite guidate sul web) le tante e importanti mostre, gli splendidi palazzi dei Rolli.

"Ripartiamo con grande forza e con la convinzione dell'importanza della cultura in questa fase complessa . ha detto il direttore di Palazzo Ducale Serena Bertolucci -.

Ripartiamo con un appello ai nostri tradizionali visitatori, ma anche a chi ha riscoperto l'imprescindibilità della cultura: abbiamo bisogno della vostra presenza, del vostro contributo. Acquistare il biglietto di una mostra o di una visita agli ambienti storici del palazzo ha in questo momento un valore straordinario. E'un aiuto fondamentale affinché l'offerta culturale di Palazzo Ducale possa continuare a essere forte, libera e accessibile a tutti".