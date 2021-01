Sanremo: Bassetti, sanitari vaccinati come pubblico

"Premiare alcuni operatori sanitari già vaccinati dal covid ed estratti a sorte offrendo loro la possibilità di assistere al Festival di Sanremo al Teatro Ariston al posto del pubblico e dei figuranti". E' questo il suggerimento dell'infettivologo genovese Matteo Bassetti dopo le polemiche per lo stop del ministro della Cultura Dario Franceschini all'ingresso di qualsiasi tipo di pubblico nel teatro.

"Negli ultimi giorni si fronteggiano due scuole di pensiero: festival con pubblico o senza pubblico? Se si decidesse per il pubblico, più che i figuranti, si potrebbe riempire il teatro, con una capienza ridotta, con persone già vaccinate - commenta Bassetti -. In Italia abbiamo un milione e mezzo di vaccinati, sono prevalentemente operatori sanitari e quindi si potrebbero, passatemi il termine, 'premiare' per il lavoro fatto nel 2020, alcuni operatori sanitari già vaccinati con la seconda dose che potrebbero essere estratti a sorte". (ANSA).