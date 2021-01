Pirlo "Dybala sempre out, ancora fitte al ginocchio"

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - "Oggi si allenano tutti in gruppo tranne Dybala: è ancora in fase di recupero perché ogni tanto sente fitte al ginocchio, ma speriamo di essere sulla buona strada": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sulle condizioni dell'argentino alla vigilia della trasferta di Marassi contro la Sampdoria. "Chiesa ha recuperato e giocherà dall'inizio, in difesa valutiamo De Ligt che veniva da un lungo periodo di inattività ed è tornato in Coppa Italia - aggiunge -.

Ci aspetta un tour de force, dovremo essere bravi a recuperare".

(ANSA).