Liguria torna Gialla

"La Liguria da domenica a mezzanotte tornerà in zona gialla di rischio covid". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video. Resterà gialla per le prossime due settimane.

"L'ordinanza del Ministero della Salute non sarà rinnovata, me lo ha annunciato pochi minuti fa il ministro Speranza", spiega.