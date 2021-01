Genoa: Niang è sempre più vicino al ritorno in rossoblù

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - In attesa di conoscere il futuro di Gianluca Scamacca, al Genoa in prestito ma di proprietà del Sassuolo che sta trattando con la Juventus la cessione del giocatore, il club di Enrico Preziosi non vuole farsi trovare impreparato e si è accordato con il Rennes per M'Baye Niang.

L'attaccante francese, che già nel 2015 aveva vestito la maglia rossoblù, è pronto a tornare a Genova in prestito con diritto di riscatto. L'operazione sarebbe ormai in dirittura d'arrivo e permetterebbe a Ballardini di completare il reparto offensivo con un elemento veloce e tecnico oltre che in grado di svariare per tutto il fronte offensivo.

Nel frattempo si va verso la conferma dell'undici sceso in campo contro i Cagliari per la prima del girone di ritorno che vedrà il Genoa impegnato in trasferta a Crotone in uno delicatissimo scontro diretto. L'unica novità potrebbe essere il ritorno tra i convocati di Luca Pellegrini assente da metà dicembre per una lesione muscolare.

Una delegazione della società infine ha partecipato oggi alla commemorazione per l'omicidio di Vincenzo Claudio Spagnolo, avvenuta nel 1995 prima di Genoa-Milan. Presente anche il padre, Cosimo, e la sorella Romina oltre a molti tifosi che hanno ricordato il giovane con cori dedicati. (ANSA).