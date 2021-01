Covid: bambino in terapia intensiva al Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Un bambino è ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il piccolo è positivo al covid ed è affetto da un'altra grave patologia. Lo rende noto la Regione Liguria. Il bambino ha 4 mesi ed è affetto affetto da una malattia ematologica complicata da sepsi. L'insufficienza respiratoria ha richiesto cure intensive come la ventilazione meccanica. Il piccolo, di origine asiatica, è arrivato all'ospedale pediatrico due giorni fa: sottoposto, come stabilito dai protocolli, al tampone è risultato positivo al covid ed è stato immediatamente ricoverato nell'area covid della terapia intensiva. "Non è possibile capire in questo momento se la sintomatologia sia prevalentemente riconducibile a covid o alla sepsi che ha complicato la malattia di base. Il bimbo sta ricevendo tutte le cure del caso ed è stabile anche se in condizioni ancora critiche", fa sapere il Gaslini. (ANSA).