Covid: ancora 25 morti, 338 nuovi casi

Ancora 25 morti per il covid in Liguria, ma 8 decessi risalgono alla fine dello scorso anno e sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Tra i moti ci sono due uomini di 54 anni. Il numero complessivo delle vittime è 3325. Fronte vaccini: ne sono stati consegnati 77540, somministrati 56025, il 72%, e 11651 persone hanno concluso il ciclo vaccinale.

I nuovi casi sono 338, il numero complessivo dei positivi è 5441, 18 meno di ieri. I tamponi sono stati 7279 (4318 molecolari, 2961 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 4,64%, era del 5,09. I nuovi casi sono 77 nell'Imperiese, 68 nel Savonese, 97 nella Asl3 di Genova, 19 nel Tigullio e 69 nello Spezzino. Otto i casi di non residenti in Liguria. Gli ospedalizzati sono 655, come ieri: 64 sono in terapia intensiva, ieri erano 67.

In isolamento domiciliare ci sono 3650 persone, 59 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 5098 erano 4944. I guariti sono 331 pe run totale di 60340.