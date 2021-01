Capitaneria Savona,gara europea per servizio rimorchi

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Dopo l'iter istruttorio iniziato nel 2019,la Capitaneria di Porto di Savona ha finalizzato la documentazione tecnico-amministrativa per la pubblicazione del bando di gara a rilevanza europea per il rinnovo della concessione del servizio di rimorchio nei porti di Savona e Vado Ligure. Il bando sarà accessibile nei prossimi giorni. La Capitaneria, competente al rilascio della concessione pluriennale, è la prima Autorità marittima sul territorio nazionale a mettere a gara il servizio di rimorchio. La procedura si è rivelata complessa anche per l'avvio operativo della nuova piattaforma Apm di Vado Ligure che ha richiesto, in assenza di dati strutturali di riferimento, la necessità di prefigurare l'organizzazione del servizio di rimorchio presso il terminal, stimando le esigenze dei nuovi traffici e delle tipologie di navi in arrivo nei prossimi anni. "L'indifferibile garanzia di sicurezza per la navigazione marittima e per lo scalo portuale - si legge nella nota della Capitaneria -, è stato cardine per la redazione degli atti di gara" senza trascurare "la competitività dello scalo".

Il servizio "dovrà soddisfare i requisiti di sicurezza in un contesto operativo e commerciale qual è quello di Savona e Vado Ligure, caratterizzato da spiccata eterogeneità dei traffici (crociere, prodotti petroliferi, auto, containers, granaglie, cemento, carbone, frutta). Per questo, la Capitaneria ha considerato "un servizio di rimorchio capace di rispondere a tutte le esigenze commerciali dei due porti e articolato sulla massima flessibilità d'impiego delle risorse, per assicurare il ciclo commerciale di entrambi i porti in simultanea e senza ritardi" (ANSA).