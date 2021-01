Arcivescovo Genova a Tursi,lavoriamo insieme per bene comune

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Un richiamo al ruolo anche civico che la chiesa ricopre a Genova, con la presenza in diverse realtà e fondazioni e che mostrano il forte legame e la sinergia con la città, e poi un invito a fare squadra per "costruire il bene comune". È stato questo, in breve, il messaggio che l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha voluto dare a Sindaco, giunta e consiglieri comunali nel corso del tradizionale incontro di inizio anno. "La parola chiave è insieme - ha spiegato l'arcivescovo parlando con i giornalisti - e al sindaco dico facciamo insieme il bene di questa città. Noi dobbiamo credere al bene comune, non bisogna fermarsi a guardare il proprio ombelico ma bisogna guardare avanti".

Un invito accolto con piacere dal sindaco arco Bucci. "La curia di Genova lavora insieme a noi da anni, sopratutto nel sociale - ha ricordato Bucci - e questa attività che si è incrementata negli ultimi mesi dovrà ancora aumentare perché ci sono molte persone in difficoltà. Ci affidiamo alla collaborazione della Curia per intervenire su tutte le aree di difficoltà perché quando si lavora assieme si ha un effetto sinergico, e uno più uno può fare anche quattro". (ANSA).