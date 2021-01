Vaccino: Liguria,da 86.600 dosi gennaio a 79.200 in febbraio

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - A causa dei ritardi di Pfizer e Moderna dalle 86.600 dosi di vaccino anti covid consegnate nel mese di gennaio alla Regione Liguria si rischia di passare a 79.200 dosi previste nel mese di febbraio. Lo ha spiegato la referente regionale per la logistica del vaccino anti covid Barbara Rebesco stasera a Genova.

La società farmaceutica Moderna non ha consegnato le 1.700 dosi di vaccino anti covid previste questa settimana in Liguria posticipando l'arrivo alla settimana prossima mentre Pfizer, che questa settimana ha consegnato 10 anziché 17 pizza box previsti, ha comunicato che la settimana prossima saranno consegnati 14 pizza box. "La nuova consegna annunciata da Pfizer ci consente di aggiornare il programma vaccinale per dare indicazioni sull'utilizzo del vaccino agli enti della nostra Regione. - ha detto Rebesco - Sembra che le consegne Pfizer stiano riprendendo". Per garantire la seconda dose, Alisa ha dato indicazione agli ospedali di conservare il 50% dei vaccini ricevuti. (ANSA).