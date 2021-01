Va a trovare figli e ferisce ex

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Con la scusa di vedere le figlie si è fatto aprire la porta dalla ex, ma una volta in casa ha aggredito la donna a colpi di bottiglia. L'uomo, 38 anni ecuadoriano, è stato denunciato dagli agenti delle volanti della polizia.

A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima che ha raccontato di essere stata aggredita dall'ex marito con una bottiglia e di avere perso i sensi per il colpo. La donna ha raccontato che quella non era la prima volta che subiva violenze. (ANSA).