Un monumento per Pertini con le sue frasi celebri

(ANSA) - SAVONA, 28 GEN - Alcune frasi che racchiudono il pensiero dell'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini e da lui pronunciate diventano un monumento. Accade a Savona, per volontà della giunta comunale di centrodestra. Il monumento è un tributo alla memoria di Pertini, originario di Stella San Giovanni (Savona). A realizzarlo sarà l'artista Gianni Lucchesi, vincitore del concorso alla cui realizzazione ha partecipato anche la San Paolo Spa, azienda che si occupa di riqualificare l'ex ospedale di Savona. Sei le frasi con alcune parole che saranno evidenziate come 'giustizia sociale', 'libertà', 'cultura', 'idea', uomo'.

"Realizzare un'opera all'altezza di Sandro Pertini l'ho ritenuta, fin dal principio, un'impresa difficile - commenta il sindaco Ilaria Caprioglio - La mia decisione di estendere il bando di gara a opere anche astratte, uscendo dalla logica della statua, scaturiva dalla necessità di porre al centro dell'attenzione la potenza delle parole di Pertini, sempre attuali, ed espressione di un pensiero reso plastico dalla coerenza delle azioni. L'opera di Gianni Lucchesi coglie questa necessità, consegnando alle future generazioni il pensiero di Pertini che voleva per i nostri giovani pace e libertà: li voleva uomini liberi, in piedi, a fronte alta, padroni del loro destino e non servitori in ginocchio. Sono orgogliosa che quest'opera si sia realizzata nel corso del mio mandato".

