Finti avvisi ministero Interno a Sampierdarena e Campomorone

Allarme truffe a Sampierarena e a Campomorone dove sono comparsi finti volantini del ministero dell'Interno ai portoni di diversi condomini. A segnalarli sono state le volanti della questura che li hanno notati durante i controlli del territorio.

Nel foglio si invitano i non residenti a lasciare le case perché le forze dell'ordine avrebbero fatto controlli e avrebbero sanzionato e denunciato chi non ha la residenza.

"Questi volantini - fanno sapere dalla questura - non sono riconducibili ad avvisi istituzionali da parte del ministero dell'Interno. Sono falsi sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, anche alla luce degli erronei riferimenti giuridici in essi riportati. Si ritiene che si tratti di un tentativo di spingere le persone a lasciare incustodite le abitazioni per facilitare i furti".