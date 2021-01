Era referente italiano di cartello droga Colombia, arrestato

La guardia di finanza di Genova ha arrestato in Ecuador un trafficante di droga, Antonio Dalcielo, 59 anni di Sarzana (La Spezia). L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 10 anni. Le indagini avevano consentito di accertare che il latitante scovato dal Gico di Genova era il referente italiano di un 'cartello' di narcotrafficanti colombiani e in una circostanza si era reso responsabile della detenzione ai fini di spaccio di 25 chilogrammi di cocaina. Inoltre, era già stato arrestato nel 2003 per avere importato 100 chilogrammi di cocaina, sequestrati nel porto di Genova all'interno di un container.

Dalcielo era già emerso alla ribalta delle cronache su traffici di cocaina dal Sudamerica, in particolare per una inchiesta della Dda di Firenze e del Ros di Livorno una decina di anni fa. I finanzieri di Genova lo hanno localizzato a Quito in Ecuador, dopo investigazioni avviate nel maggio 2020. Qui la locale Policia Nacional lo ha catturato in esecuzione del provvedimento di cattura internazionale emesso dall'Autorità Giudiziaria su richiesta della Squadra Mobile genovese. E' stato associato al Centro de Detencion Provisional de Pichincha El Inca' di Quito, in attesa di essere estradato in Italia. (ANSA)