Coppa Italia: 4-2 allo Spezia, Napoli in semifinale

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il Napoli si è qualificato per le semifinali della Coppa Italia, in cui affronterà l'Atalanta (3 e 10 febbraio), battendo lo Spezia per 4-2 nella partita dei quarti di finale giocata oggi allo stadio Diego Maradona. Queste le reti: nel pt 5' Koulibaly, 20' Lozano, 29' Politano, 39' Elmas; nel st 25' Gyasi, 28' Manolas (autogol). (ANSA).