Sanremo: sindaco, usare coscienza, Comune rischia default

"La mancata realizzazione del Festival e la reiterata chiusura del Casinò, dopo un 2020 economicamente devastante, porterebbe un minor introito alle casse comunali da portare il Comune al default, richiedendo l'intervento prefettizio sulla gestione ordinaria". Lo afferma il sindaco Alberto Biancheri.

"L'eventuale annullamento - aggiunge - avrebbe gravi ripercussioni sugli alberghi, con molti già provati da un anno di crisi che sarebbero costretti a chiudere. Auspico che tutte le istituzioni affrontino con coscienza ogni problematica propedeutica al regolare svolgimento del Festival nel rispetto dei protocolli sanitari".

"Nelle ultime settimane mi sono volutamente astenuto dal replicare a qualsiasi polemica attorno al Festival, concentrando tutte le energie, insieme a tutti gli enti e le autorità proposte, sulla realizzazione dell'evento e, in via prioritaria, sulle relative procedure di sicurezza", spiega Biancheri, "perché so bene quanto il Festival sia di vitale importanza per Sanremo e a quali rischi andrebbe incontro la mia comunità qualora l'evento non dovesse svolgersi". Il sindaco scende in campo apertamente dopo le dichiarazioni del Ministro della Cultura Franceschini, e dopo le indiscrezioni di un possibile annullamento. "Senza entrare nel merito della comunicazione del Ministro Franceschini e delle norme relative ai figuranti e agli studi televisivi, peraltro esplicitate dai Dpcm - afferma -, mi sento di ribadire il pensiero che lo svolgimento del Festival di Sanremo al Teatro Ariston, anche se in formato studio televisivo e con la presenza di pubblico circoscritta ai soli figuranti, rappresenterebbe l'occasione per dimostrare come cinema e teatri siano luoghi dove sono sempre stati osservati i più rigidi protocolli di sicurezza sanitaria, come ripeto da mesi. E ciò avrebbe rilanciato il dibattito su una loro riapertura in sicurezza, a vantaggio di un comparto - quello della cultura e dell'intrattenimento - tra i più colpiti dalle restrizioni covid". Il paventato annullamento "avrebbe conseguenze drammatiche", conclude Biancheri.