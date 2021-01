Sanremo: polemica sul web, "no Ibrahimovic al festival"

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - La lite tra Ibrahimovic e Lukaku alla fine del primo tempo del derby di Coppa Italia Inter-Milan infiamma i social e si riverbera anche su Sanremo: Ibra è stato annunciato come ospite fisso del Festival numero 71 (2-6 marzo).

"Io mi rifiuto di vedere un elemento come Ibraimović a Sanremo! Come "ospite d'onore" poi, lasciamo stare proprio.

#Ibrahimovic", scrive un utente su Twitter. "Mi auguro che dopo lo sgradevole episodio di questa sera #Ibrahimovic i dirigenti #Rai decidano di cancellare la sua presenza a #Sanremo", si legge in un altro tweet. E ancora: "Il razzismo dovrebbe essere combattuto in tutti gli ambiti" è un altro cinguettio, mentre vola l'hashtag #ibranograzie.

Anche il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, interista, si schiera contro Ibra al festival: "E' razzista resti a casa, ma l'obiettivo è l'audience e l'audience vince su tutto".

Per il sindaco di Imperia Claudio Scajola "vedere le immagini dello spettacolo indegno andato in scena durante il derby di Milano mi fa dire che non sia concepibile avere Ibrahimovic ospite d'onore al Festival di Sanremo. Il servizio pubblico non può girarsi dall'altra parte".

E anche il Codacons non vuole il centravanti del Milan al festiva. "Dopo gli insulti razzisti da parte di Ibrahimovic nel corso del diverbio con Lukaku appare impensabile far intervenire il calciatore come ospite d'onore al Festival - dice il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi -. La Rai rischierebbe di far passare l'errato messaggio che l'azienda avalla il razzismo, dando un posto d'onore a un calciatore protagonista di un episodio odioso". (ANSA).