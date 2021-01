Gip, Bassetti non fu diffamato

La giornalista Monica Di Carlo, di GenovaQuotidiana, testata online, e il capogruppo in Regione Liguria di Linea Condivisa Giovanni Battista Pastorino, non hanno diffamato il professore Matteo Bassetti. Lo ha deciso il gip Angela Maria Nutini che ha archiviato la querela presentata dal virologo dell'Ospedale San Martino.

Per il giudice "era nel diritto del giornalista criticare le predette scelte e sollecitare le riflessioni dei lettori" posto che lo ha fatto "nel rispetto dei presupposti della verità dei fatti storici posti a fondamento della elaborazione critica, della continenza nell' esposizione, dell'interesse all' informazione dell'opinione pubblica".

"È indubbio - prosegue il giudice - il pubblico interesse delle notizie pubblicate: proprio in ragione dell' incarico ricoperto all'interno del policlinico assumeva rilevanza che i familiari dell'epidemiologo avessero convertito l'albergo in residence per malati Covid e che il medesimo associasse la propria immagine a prodotti commerciali, così come in qualità di professore universitario avesse deciso di eliminare una sessione esami ed infine che, in qualità di scienziato, esprimesse valutazioni rassicuranti circa l'evoluzione della pandemia. Si osserva che, d'altro canto, nell'articolo opponente non viene mai appellato come assenteista né come approfittatore della situazione emergenziale".