Coletta, sotto l'egida del Dpcm Sanremo sarà in sicurezza

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Considero Sanremo il continuum dell'intrattenimento realizzato quest'anno. Non c'era possibilità più difficile per il genere vista la situazione creata dalla pandemia". Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta rispondendo ai cronisti nel corso della conferenza stampa web del Cantante mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci.

"Abbiamo lavorato con la prefettura, con la Asl di Imperia per farlo. Sotto l'egida del DPCM Sanremo potrà essere meno rischioso. Attenersi al decreto - ha sottolineato - garantisce il rispetto di regole molto strette".

Il Festival, ha aggiunto, "sarà un programma tv seriale ma condensato in cinque serate. Andrà in onda dall'Ariston e quindi non va considerato un evento, ma uno show televisivo. Abbiamo lavorato da mattina a sera, lo facciamo pensando al pubblico. La quota di evasione e intrattenimento noi al pubblico la dobbiamo". (ANSA).