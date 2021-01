Cinque Terre:ok conferenza servizi a opere su Via dell'Amore

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - E' stato approvato dalla conferenza dei servizi il progetto esecutivo delle opere per la riapertura della Via dell'Amore, la celebre e pittoresca strada pedonale a picco sul mare nel parco nazionale delle Cinque Terre (La Spezia), patrimonio Unesco. "Si completa così il percorso di autorizzazione del progetto che porterà all'apertura del cantiere e alla restituzione alla fruizione collettiva di una delle passeggiate più suggestive al mondo, chiusa nel 2012 a seguito di una frana", comunicano in una nota il presidente di Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, al termine della conferenza.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla verifica di progetto prevista dalla legge per essere successivamente avviato alla gara di appalto. Nel frattempo Toti, in qualità di commissario per l'emergenza, ha stanziato ulteriori 4,5 milioni di euro destinati alla Via dell'Amore che portano l'investimento complessivo a 16,5 milioni. Di questi 1,5 milioni di euro si aggiungono ai 12 milioni già disponibili e serviranno a realizzare ulteriori opere sui sentieri e i restanti 3 milioni per interventi contro l'erosione marina.

"Abbiamo messo il massimo impegno per arrivare a questa approvazione - dichiara Toti - E non è stato facile tenendo conto della pandemia in corso. Il progetto di messa in sicurezza è stato frutto di un lavoro costante che ha visto la partecipazione di tutti gli enti coinvolti per portare a termine un'operazione unica nel suo genere. La Via dell'Amore, chiusa ormai da troppi anni, è un tassello fondamentale, per questa giunta, non solo della promozione del territorio, ma anche del suo recupero, simbolo dell'integrazione tra un territorio molto fragile e dell'esigenza della sua opportuna valorizzazione, come patrimonio dell'umanità". (ANSA).