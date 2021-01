Trasporta 116 ovuli di cocaina nello stomaco, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Trasporta 116 ovuli pieni di cocaina nell'intestino ma è stato intercettato all'aeroporto di Genova in un'operazione congiunta Agenzia Dogane-Guardia di finanza. La droga, 1 kg e 400 grammi, avrebbe portato a realizzare 5.800 dosi per un valore di oltre 100 mila euro sul mercato. I funzionari Adm e la Gdf si sono insospettiti per il nervosismo di un passeggero al momento del ritiro bagagli.

Subito sono stati trovati 5 ovuli tanto che i passeggero è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Scassi dove e radiografie all'addome hanno evidenziato la presenza di ben 116 ovuli nello stomaco dell'uomo che li aveva ingeriti per eludere i controlli. Il corriere è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. (ANSA).