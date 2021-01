Sanità: Toti, pensare a spostare il Gaslini non è scandalo

"L'Istituto Gaslini merita un'iniezione di energia, ha sicuramente bisogno di nuovi investimenti e nei prossimi mesi dovremo decidere se farli sull'attuale ospedale o coltivare un progetto più ambizioso di spostamento". Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo le voci su un possibile spostamento dell'ospedale pediatrico in Val Polcevera. "Io non troverei scandaloso pensare a un nuovo progetto edilizio per il Gaslini se i tecnici lo avvalorassero - ha detto Toti - oppure una ristrutturazione di quest'area nel suo sito storico".

Per il presidente del Gaslini Edoardo Garrone "non c'è alcun tipo di progetto e per progetto intendo qualcosa che abbia un minimo di solidità". (ANSA).