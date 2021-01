Sanità: Comune, "Nessuna richiesta per spostamento Gaslini"

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - "Sentiti gli uffici competenti nessuna richiesta è stata presentata a questa amministrazione in merito al trasferimento e a un nuovo insediamento nelle aree citate e neppure in altre aree del Comune di Genova". Queste le parole di Simonetta Cenci, assessore all'Urbanistica del Comune di Genova rispondendo agli articoli 54, interrogazioni a risposta rapida, di Franco De Benedictis (Fratelli d'Italia) e Stefano Giordano (M5s) su alcune indiscrezioni di stampa che indicavano un'area periferica sulla sponda sinistra del Polcevera, non lontano dal nuovo ponte San Giorgio, come possibile nuova sede dell'ospedale Gaslini. "Sarà cura nostra - ha aggiunto l'assessore - vista l'importanza che l'istituto Gaslini riveste per la nostra città e in ambito internazionale informare il consiglio comunale qualora venissero presentate eventuali richieste di trasferimento in futuro". (ANSA).