Sampdoria, Colley dice no al Fenerbahce

Omar Colley dice no alle sirene arrivate dalla Turchia. Infatti da giorni il Fenerbahce ha chiesto informazioni sul difensore centrale della Sampdoria. Ma il capitano della nazionale del Gambia, che ha appena rinnovato fino al 2025 con i blucerchiati, non vuole lasciare Genova e dunque ha respinto al mittente il corteggiamento della società turca. Intanto mancano solo i dettagli per l'allungamento del contratto fino al 2025 del centrocampista Valerio Verre che si sta dimostrando elemento importante per questa Sampdoria: per lui 16 presenze e due gol. Il suo contratto scadeva nel 2022 e la società ligure ha praticamente messo nero su bianco l'intesa per continuare l'avventura insieme ancora fino al 2025.