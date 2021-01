Muore 80enne investita da auto, alla guida un 21enne

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Una donna di 80 anni, Gabriella Saroldi, è morta oggi dopo essere stata investita ieri da un'auto ad Altare (Savona). La donna stava passeggiando con una amica quando un automobilista di 21 anni l'ha travolta.

Nell'impatto ha riportato diversi traumi tra cui un ematoma cerebrale. Portata d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è morta oggi nel reparto di rianimazione. Ora il 21enne è indagato per omicidio stradale.

La donna era nota in paese per il suo lavoro come centralinista del 118 e la sua militanza nella locale Croce Bianca: "Siamo addolorati per la perdita di un'amica - la ricordano dalla pubblica assistenza - che ha sempre dato il massimo per la Croce Bianca e che non vedeva l'ora di tornare a mettersi in gioco come centralinista passato questo brutto momento. Tutti abbiamo avuto modo di conoscerla e di amare la sua sicurezza, la sua competenza e la sua grande generosità".

(ANSA).