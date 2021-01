Liguria, 271 nuovi positivi, ancora 17 decessi

Sono 271 i nuovi casi Covid-positivi a fronte di 4.629 tamponi molecolari processati e 2727 test antigenici effettuati. In Asl 3 genovese il maggior numero dei casi (84) seguita da Asl1 Imperiese con 73 casi e Asl2 Savonese con 72 casi. 13 sono i casi rintracciati nell'Asl 4 Tigullio mentre alla Spezia (Asl5) i casi sono 29 Il quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria sulla base dei dati flusso Alisa-Ministero riporta anche 17 decessi di pazienti con età compresa tra i 66 e i 94 anni. Gli ospedalizzati sono 682, in lievissimo calo (-7) rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 65 pazienti.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sulle 65.840 dosi consegnate ne sono state somministrate 48.204, il 73% del totale. Sono 4656 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale (ANSA).