In Liguria crescono le imprese giovanili under 35

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Nel quarto trimestre del 2020 in crescita le imprese giovanili in Liguria, sono quelle in cui la partecipazione di persone under 35 risulta complessivamente superiore al 50%. Nonostante l'emergenza sanitaria infatti sono state 443 le nuove iscrizioni secondo i dati di Infocamere-Movimprese con una crescita dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare gli aumenti più significati in questo ultimo trimestre dell'anno 2020 sono stati nel settore delle costruzioni con 94 iscrizioni (+20,5% rispetto al quarto trimestre del 2019) e nei servizi alle imprese: 66 iscrizioni con un segno positivo del 17,9% (ANSA).