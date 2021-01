Crolla terrazzo in centro a Spezia, un ferito lieve

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Un balcone è improvvisamente crollato questa mattina da un palazzo storico sul marciapiede di corso Cavour, in centro alla Spezia. Il terrazzino di marmo si è schiantato proprio di fronte all'ingresso di una gioielleria, a pochi metri dai passanti. Da quel che si apprende, ci sarebbe solo un ferito, colpito dai calcinacci ma in modo non grave. La zona è stata interdetta al passaggio e sono in corso le verifiche di vigili del fuoco e polizia. (ANSA).