Covid: cluster in seminario Sanremo,13 positivi

(ANSA) - SANREMO, 26 GEN - Sale a 13 il numero dei positivi al seminario diocesano di Sanremo, dove nel fine settimana è stato registrato un cluster di Covid 19. Il Dipartimento di Prevenzione di Asl 1 sta ora monitorando l'evolversi dei contagi anche tra gli altri residenti nella struttura (in totale 18) e tra le persone che hanno avuto contatti con i positivi. La comunità del seminario rimarrà isolata fintanto i residenti non si saranno "negativizzati".

Il rettore don Valerio Vacca ha dichiarato che: "Nessuna delle persone dimoranti in seminario ha una sintomatologia grave, soltanto alcuni registrano febbre e lievi sintomi". (ANSA).