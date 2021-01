Scuola: superiori riaprono in Liguria, studenti 'felici'

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Trentatremila studenti delle scuole superiori stamani in Liguria sono tornati in classe riprendendo la didattica in presenza al 50% dopo lo stop imposto dalla seconda ondata della pandemia Covid. Tra gli studenti all'ingresso del liceo classico D'Oria di Genova la speranza prevale sulla paura.

"E' da inizio novembre che non rivedo i miei compagni, finalmente non stiamo sei ore davanti a uno schermo, speriamo che duri", dice una studentessa, che a ottobre era risultata positiva al Covid, asintomatica, mentre la mamma lo ha vissuto in forma più grave.

"Siamo felici, la didattica a distanza in quinta è un disastro", affermano altri due studenti. "I ragazzi chiaramente adesso sono stremati dalla situazione", testimonia un insegnante di latino e greco. "Ancora qualche settimana di sacrificio contro il covid in un periodo di forte freddo si poteva fare", replica un'altra studentessa. "La Dad è molto più 'scialla', peccato", sorridono sotto la mascherina due compagne. "La fiducia ci deve essere, ci deve essere anche tanta prudenza. - sottolinea la preside del D'Oria Maria Aurelia Viotti - In questo periodo non abbiamo avuto traccia dei casi di covid avvenuti tra gli studenti della scuola, perché non ci sono stati comunicati, a ottobre ce n'erano parecchi". (ANSA).