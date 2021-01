In piazza per avere la scuola del futuro

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Hanno portato in piazza anche i numeri dei contagi, il 16% per gli under 18 e il 2% di focolai nelle scuole, tanti cartelli colorati per dire che "la scuola è sicura", e poi gli studenti, i genitori, le bandiere dei sindacati. Anche a Genova, come in altre 23 città italiane, la rete 'Priorità alla scuola' ha dato vita a una manifestazione in piazza De Ferrari. "Oggi si è ripartiti ma non basta - spiega Luisa Setti di Riapriamo la scuola della costituzione, uno dei comitati che hanno organizzato il presidio - bisogna pensare al futuro, organizzare gli spazi della scuola, organizzare l'organico e tranquillizzare gli insegnanti. La scuola è il posto più sicuro per gli studenti da ogni punto di vista, sia da quello della salute, perché ci sono protocolli, mascherine e distanziamenti, che da quello psicologico e delle loro capacità relazionali, perché a casa da soli si perdono". (ANSA).