In auto con lampeggiante, denunciato

Ha detto agli agenti di essere un "moralizzatore" nei confronti dei pedoni indisciplinati. Ma in macchina aveva un lampeggiante blu uguale a quello della polizia e per questo è stato denunciato. L'uomo, 54 anni, italiano, ieri pomeriggio è stato notato mentre tra via XX Settembre e via Maragliano gridava contro i pedoni invitandoli ad attraversare in fretta. Quando la pattuglia lo ha notato, l'uomo è risalito in auto e si è allontanato in gran fretta. Gli agenti lo hanno raggiunto e lo hanno controllato. L'uomo ha spiegato, appunto, che stava soltanto facendo da "moralizzatore" nei confronti dei pedoni indisciplinati che creavano intralcio alla viabilità.

Dagli accertamenti è emerso che nei giorni scorsi era stato già denunciato perché trovato in possesso di due coltelli. In auto aveva anche il lampeggiante.(ANSA).