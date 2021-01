Covid: 164 nuovi positivi in Liguria, altre 6 vittime

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Sono 164 i nuovi positivi in Liguria emersi dopo 1.637 tamponi molecolari e 1.355 test antigenici rapidi, per una incidenza quindi del 5,48% sul totale. Si registrano purtroppo 6 nuovi decessi, di età compresa tra i 76 e i 92 anni, avvenuti tra sabato 23 e domenica 24 gennaio. Risale per il secondo giorno il numero dei ricoverati in regione: sono 689 (+22), con 67 persone in terapia intensiva (ieri era 64). E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. Il numero totale dei positivi si riduce di 98 unità a 56.168.

Sono 45.829 i vaccini somministrati su 65.840 consegnati, per una percentuale pari al 67%.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza nella Asl di Imperia per 12 persone, Savona per 83, Genova 57 (48 in Asl3 e 9 in Asl 4) in alla Spezia per 11. (ANSA).