Allagata Aurelia Sestri Levante, chiuso e riaperto tratto

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Chiusa e riaperta dopo alcune ore la statale Aurelia nel comune di Sestri Levante, vicino alla Galleria Sant'Anna a causa di un allagamento. Il traffico, deviato sull'A12, è tornato a scorrere sulla statale dopo le 11,30 quando il tratto è stato messo in sicurezza da Anas e riaperto. Chiuso anche il tratto in località Borgo Fornari sulla Sta tale dei Giovi a causa di uno smottamento. Sul posto, personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione degli eventi e consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (ANSA).