Maltempo: attesa mareggiata intensa sul levante ligure

Dopo l'allerta per pioggie ormai terminata l'agenzia Arpal ha emanato un avviso meteo per mareggiata intensa sulle coste di levante.

Le previsioni dell'Arpal per oggi sono di insabilità in lieve aumento in serata sul levante, per l'approssimarsi di un fronte atlantico con possibili deboli piogge e locali rovesci nelle aree interne. Venti in rotazione e intensificazione da Sud-Ovest con valori di burrasca in serata (60-75 km/h) ponente e levante ed estremi nella parte centrale. Sono attesi forti meridionali su parte centrale di B e sui rilievi dell'entroterra. Moto ondoso in ulteriore aumento con mareggiate di Libeccio lungo le coste, intense in serata sul levante e la parte orientale del centro (altezza d'onda significativa 4/5,5 m, periodo 8-9 s). (ANSA).