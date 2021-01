Covid: nessun morto registrato nelle ultime 24 ore

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Non sono stati registrati decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Liguria. Il bollettino sulla pandemia registra sì 17 decessi, ma 15 sono avvenuti tra novembre e dicembre del 2020, ma censiti adesso, e 2 risalgono al 17 gennaio. Complessivamente la pandemia ha fatto 3220 morti.

Gli ospedalizzati sono 656, di cui 65 in terapia intesiva (erano 61): complessivamente i ricoverati sono 20 in meno rispetto a ieri.

I nuovi positivi sono 298. I tamponi 6480 (3854 molecolari, 2626 antigenici rapidi). La percentuale tra tamponi e positivi è del 4,59% (era 4,48%), quasi identica a quella nazionale che è del 4,6%. Sono 71 i nuovi positivi nell'Imperiese, 66 nel Savonese, 96 nella Asl3 di Genova, 13 nel Tigullio, 52 nello Spezzino. I positivi totali sono 6348, 12 meno di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 3914 persone, 72 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In sorveglianza attiva ce ne sono 5067 erano 5054. I guariti sono 293 per un totale di 57832.

Vaccini: ne sono stati consegnati 65840, somministrati 42201, il 64%. Hanno completato il ciclo vaccinale in 1153. (ANSA).